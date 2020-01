Dodental ongeluk Italiaans skioord naar zeven

Het dodental van het verkeersongeval in de Italiaanse wintersportplaats Luttach is opgelopen tot zeven. De politie heeft dat maandag meegedeeld.

Een Italiaanse automobilist reed in de nacht van zaterdag op zondag met zijn wagen in op een groep van zeventien mensen, die bij een bushalte stonden te wachten. Zes van hen, allen twintigers, kwamen direct om het leven. Een van de gewonden, een vrouw, is nu in het ziekenhuis in Innsbruck overleden.

De 28-jarige bestuurder, die had gedronken, is vlak na het ongeluk gearresteerd. Alle omgekomen slachtoffers hebben de Duitse nationaliteit. Ze waren op weg naar hun onderkomens na een avondje uit. Luttach is vooral bij jongeren een populair skioord.