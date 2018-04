Dodental oliebrand Atjeh gestegen

Als gevolg van een brand in een olieput in de Indonesische provincie Atjeh zijn meer dan twintig doden gevallen. De brand brak woensdagmorgen uit op de plaats waar tot enkele jaren geleden door een bedrijf olie uit een bron omhoog werd gepompt. Er wordt geen aardolie meer gewonnen door commerciële bedrijven, maar de plaatselijke bevolking haalde naar verluidt nog wel olie uit de put.

Bijna veertig mensen zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer is de oliebrand donderdag meester geworden. Over de oorzaak is nog niets bekend.