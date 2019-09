Dodental noodweer Spanje loopt op tot vijf

Het dodental door noodweer in het zuidoosten van Spanje is opgelopen tot vijf. Door hevige regenval en overstromingen zijn zeker 3500 mensen geëvacueerd. Een man is vrijdag dood gevonden in het dorp Redovan. Een man in Granada is overleden doordat zijn auto werd meegesleurd door het water.

Vrijdagochtend overleed al een man in Almeria doordat hij vast kwam te zitten in een tunnel die overstroomde. Donderdag kwamen een broer en zus om het leven in Caudete, ten noordwesten van Alicante, doordat hun auto werd meegesleurd door het water.

De luchthaven van Almeria ging vrijdag dicht vanwege het noodweer. Ook zijn veel treinstations en snelwegen gesloten. Het leger is ingezet om voor noodhulp te zorgen in het gebied.