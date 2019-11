Dodental noodweer Kenia stijgt naar 56

Het dodental door aardverschuivingen in noordwest-Kenia als gevolg van ongewoon zware regenval is gestegen tot zeker 56, zei een lokale overheidsfunctionaris. Een onbekend aantal mensen is nog vermist.

De stortbuien begonnen vrijdag in West Pokot County, dat aan Uganda grenst, en verergerden ’s nachts. Overstromingen en modderstromen vaagden vier bruggen weg en dorpen waren via de weg niet meer toegankelijk.

Reddingsacties worden gefrustreerd door meer regen en mist, terwijl helikopters moeite hebben om de overstroomde gebieden te bereiken. Kenia ervaart een zwaarder dan normaal regenseizoen, zei de Meteorologische Dienst van Kenia begin november.