Dodental na instorting pand Mumbai loopt op

Het aantal doden door het instorten van een pand in de Indiase miljoenenstad Mumbai is gestegen naar zeker zeven. Volgens de politie zijn meer dan veertig mensen ingesloten. Vijf mensen zijn tot dusver uit de puinhopen gered, meldde de nieuwssite NDTV.

Het bijna 100 jaar oude pand van vier verdiepingen stond volgens Indiase media in de wijk Dongri in het zuiden van het centrum van de metropool. Er woonden minstens vier families. Reddingswerkers zoeken in het puin naar overlevenden. De brokstukken worden veelal met de hand afgevoerd, omdat groot materieel er niet door de nauwe straten kan komen.

Waardoor het pand is ingestort, is nog niet bekend. Volgens plaatselijke media is Dongri een dichtbevolkte wijk met veel oude en uitgewoonde panden.

In een groot deel van India regent het op sommige momenten heftig vanwege de moesson. Die regenval kan mogelijk te maken hebben met het instorten. Zondag stortte door wateroverlast in de stad Solan een gebouw in waardoor veertien mensen omkwamen. De weersomstandigheden kostten in de rest van India al 130 mensen het leven.