Dodental na instorten gebouwen Rio loopt op

Het dodental door het instorten van twee woongebouwen in Rio de Janeiro is opgelopen naar vijftien. Er worden nog negen mensen vermist, zeggen Braziliaanse functionarissen.

De panden zijn vier dagen geleden na zware regenval ingestort in een arme buurt. Zeker tien mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken nog in het puin naar overlevenden. Ze zetten onder meer speciaal getrainde honden in en werken ook ’s nachts door.

De ingestorte gebouwen stonden in het gebied Muzema, een zogeheten favela. Daar zijn schimmige bendes feitelijk de baas. Veel van de goedkoop gebouwde woningen zijn er neergezet zonder dat de autoriteiten in de Braziliaanse miljoenenstad daar toestemming voor hebben gegeven.