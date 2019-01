Dodental na bomaanslag Bogota stijgt naar 21

Het dodental na de bomaanslag van donderdag op een politieacademie in Colombia is gestegen tot 21. In totaal raakten ook 68 mensen gewond, melden lokale media, op basis van informatie van de politie.

Volgens eerste informatie zit een lid van de linkse guerrillabeweging ELN achter de zelfmoordaanslag op de politieacademie in het zuiden van de miljoenenmetropool Bogota. President Ivan Duque noemde de bomaanslag een „krankzinnige terreurdaad” tegen ongewapende kadetten.

De dader gaf bij de hoofdingang vol gas, nadat een speurhond was aangeslagen, en blies zijn zware terreinwagen op het complex op. Volgens de procureur-generaal Nestor Humberto Martinez bevatte de auto 80 kilo pentoliet, een springstof die in het verleden veel gebruikt werd door guerrillagroeperingen in Colombia.

Doden bij bomexplosie politieacademie Bogota