Dodental loopt op door tornado’s Verenigde Staten

De Amerikaanse autoriteiten melden steeds meer doden door tornado’s in de zuidelijke staat Mississippi. Inmiddels zijn zeker elf slachtoffers geteld. Amerikaanse media spreken over catastrofale schade, ook in het aangrenzende Louisiana.

De gouverneur van Mississippi kondigde de noodtoestand af. Mensen die toevlucht zochten in openbare schuilkelders, kregen de waarschuwing voldoende afstand te houden en mond en neus te beschermen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Ook staten als Alabama en Georgia werden getroffen door zware stormen met felle rukwinden en hagel. Door het noodweer zaten tijdelijk honderdduizenden huishoudens zonder stroom.