Dodental Las Vegas verder omhoog

Het dodental door de schietpartij in Las Vegas is opgelopen naar 59. Ook is inmiddels duidelijk dat zeker 527 mensen gewond raakten, maakte de politie in de stad bekend.

De lokale sheriff zei op een persconferentie dat nog eens achttien wapens, explosieven en duizenden kogels zijn aangetroffen in een huis in Mesquite. De 64-jarige schutter Stephen Paddock kocht in 2015 een woning in die kleine plaats, die vlakbij de grens met Arizona ligt.

De sheriff vertelde dat de schutter „een apparaat dat vergelijkbaar is met een hamer” gebruikte om ramen in te slaan in een hotelkamer, zodat hij naar buiten kon schieten. De politie trof later zestien vuurwapens aan in die ruimte. Aan sommige van die wapens leek te zijn gesleuteld, zodat ze als automatische wapens gebruikt konden worden.

Over het motief van de schutter bestaat nog onduidelijkheid. „Hij was een rijke kerel die graag videopoker speelde en het leuk vond om cruisereizen te maken”, zei de verblufte broer van Paddock eerder tegen verslaggevers. „Hij heeft zijn wapen nog nooit getrokken. Dit is onbegrijpelijk.”

De vader van de schutter was volgens Amerikaanse media een beruchte bankovervaller. Hij belandde zelfs op de lijst met meest gezochte criminelen van de landelijke politiedienst FBI. Dat gebeurde nadat Benjamin Hoskins Paddock in de jaren zestig ontsnapte uit de gevangenis. De FBI omschreef Paddock destijds als een „psychopaat” die naar verluidt zelfmoordneigingen had.