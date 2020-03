Dodental Italië hoger dan afgelopen dagen

In Italië zijn in een dag tijd 743 patiënten met het coronavirus overleden. De uitbraak heeft inmiddels het leven gekost aan 6820 mensen in het Zuid-Europese land, waar bijna 70.000 besmettingen zijn vastgesteld.

Het aantal nieuwe sterfgevallen ligt hoger dan de afgelopen dagen. De autoriteiten maakten maandag nog melding van de dood van 601 patiënten, veel minder dan op zondag (651) en zaterdag (793).

Het officiële dodental in Italië is het hoogste in de wereld. Er is nu bij 69.176 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus, maakten de autoriteiten bekend op hun dagelijks persconferentie in Rome.