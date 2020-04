Dodental Italië door coronavirus stijgt met ruim 300

In Italië zijn in een dag tijd 323 mensen overleden door het coronavirus, ongeveer vijftig minder dan een dag eerder. Het totale dodental dat in het Zuid-Europese land is geregistreerd, staat nu op 27.682, aldus de autoriteiten. Zeker 203.000 Italianen raakten besmet. Alleen in de Verenigde Staten en Spanje lag dat aantal hoger.

Het aantal coronaslachtoffers op de Italiaanse intensive care daalt al langere tijd. In totaal liggen nu 1795 mensen op de ic.

Wereldwijd raakten meer dan 3 miljoen mensen besmet met het coronavirus, dat voor het eerst de kop opstak in China. Zeker 220.000 mensen stierven aan de gevolgen.