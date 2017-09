Dodental Irma vooralsnog op tien

De orkaan Irma heeft op de Bovenwindse Eilanden woensdag zeker tien levens geëist. De Franse autoriteiten telden er acht op het Franse deel van Sint-Maarten en op het eilandje Barbuda en op het Britse eiland Anguilla kwamen in totaal twee mensen om het leven. De autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen.

Anguilla is volgens meldingen van ooggetuigen „getroffen als door atoombom”. Ook de Britse Maagdeneilanden hebben grote schade geleden, zei staatssecretaris Alan Duncan van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken tegen parlementariërs.

De gouverneur van Puerto Rico, Ricardo Roselló Nevares, liet zich donderdagmorgen enigszins opgelucht uit over Irma, omdat de schade niet te vergelijken is met de verwoesting op eilanden ten oosten van Puerto Rico. Meer dan de helft van de drie miljoen inwoners zit donderdag zonder stroom en de drinkwatervoorziening is ingestort. Het eiland wordt verder geplaagd door zware regens en storm. Maar Puerto Rico is niet getroffen door totale verwoesting zoals Sint-Maarten en Barbuda.

De voorzitter van de volksvertegenwoordiging van het Franse deel van Sint-Maarten, Daniel Gibbs, zei dat 95 procent van de bebouwing is weggevaagd. Hetzelfde percentage noemde de premier van Antigua en Barbuda met betrekking tot Barbuda. Het hoofdeiland van zijn Caribische staat, Antigua, bleef over het algemeen gespaard.

De orkaan die nog steeds in de zwaarste categorie valt, trok donderdag ruim 150 kilometer ten noorden van de Dominicaanse badplaats Punta Cana verder naar het noordwesten, richting de Bahamas en Florida.

De ook bij Nederlandse toeristen geliefde Dominicaanse Republiek bereidde zich voor op de orkaan en de daarmee gepaard gaande hevige regens en overstromingen. In het noorden en oosten werden mensen langs de kust geëvacueerd uit vrees voor de metershoge golven die Irma veroorzaakt, aldus plaatselijke media.