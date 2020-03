Dodental Iran door coronavirus tot boven de 850 gestegen

Het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is in Iran gestegen tot boven de 850. De afgelopen 24 uur zijn er 129 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, twitterde een functionaris van het ministerie van Volksgezondheid maandag.

Nog niet eerder overleden er zoveel mensen op één dag in Iran aan het virus. In een etmaal is het aantal geregistreerde besmettingsgevallen met 1053 toegenomen. Het totaal aantal coronagevallen komt daarmee op 14.991.

„We roepen iedereen op dit virus serieus te nemen en op geen enkele manier te proberen te reizen naar welke provincie dan ook”, aldus een woordvoerder van het departement.