Dodental instorten brug Genua terug naar 38

De autoriteiten hebben donderdag gemeld dat er voor zover bekend 38 mensen om het leven zijn gekomen bij het instorten van een cruciale verkeersbrug dinsdag in Genua. Eerder werd gesproken van 39 en zelfs 42 doden.

Het officiële dodental is echter voorlopig, want in de puinhopen van de vierbaansweg en brugpijler wordt nog gezocht naar autowrakken en slachtoffers. Vijftien gewonden liggen in ziekenhuizen van wie er negen levensgevaarlijk gewond zijn.

Tientallen auto’s stortten circa 45 meter naar beneden en kwamen in het riviertje de Polcevera of op de oevers tussen brokstukken van de verkeersbrug terecht. De uit de jaren zestig stammende 1,2 kilometer lange verkeersbrug overspande een spoorwegcomplex, een industrieterrein en woonwijken.

Naar schatting 630 geëvacueerde mensen zijn hun woning kwijt, omdat die onder de restanten van de brug staan. Het zou te gevaarlijk zijn er terug te keren. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de instorting is.