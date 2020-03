Dodental ingestort Chinees ‘quarantainehotel’ op 29

Door het instorten van een speciaal ‘quarantainehotel’ in de Chinese kuststad Quanzhou zijn in totaal 29 mensen omgekomen en 40 gewond geraakt. Volgens de autoriteiten is het lichaam van het laatste slachtoffer donderdag onder het puin vandaan gehaald. In het hotel werden mensen met het nieuwe coronavirus opgevangen.

Tientallen mensen werden levend onder de resten van het zes-verdiepingen hoge gebouw, dat in de nacht van zaterdag en zondag instortte, gehaald. Dagenlang hebben de hulpdiensten naar slachtoffers gezocht. 27 mensen werden dood teruggevonden, twee gewonden overleden later aan hun verwondingen.

Er is onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het instorten van het pand. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt volgens de locoburgemeester van de stad dat er serieuze problemen zijn met de constructie van het gebouw, zo schrijven lokale Chinese media.