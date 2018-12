Dodental Indonesië na tsunami boven 200

Het aantal slachtoffers van de tsunami die het gebied rond de Straat van Soenda trof, is opgelopen naar meer dan 220. De meeste slachtoffers zijn toeristen, zegt de woordvoerder van het rampenbestrijdingscentrum.

Zeker 843 mensen raakten gewond toen de vloedgolf Java en Sumatra raakte. Honderden huizen, hotels en boten raakten beschadigd. Duizenden inwoners hebben op hoger gelegen gebied een veilig heenkomen gezocht.

Televisiebeelden tonen het moment waarop de tsunami het strand bereikt en slachtoffers en puin met zich meesleept.

Kustbewoners zeggen dat ze geen enkel waarschuwingssignaal hebben gezien of gevoeld, zoals terugtrekkend water of een aardbeving. Volgens de autoriteiten is in sommige gebieden wel een tsunami-alarm afgegaan.