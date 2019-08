Dodental India na overstromingen opgelopen

Het dodental in het zuidwesten van India als gevolg van zware overstromingen is opgelopen tot zeker 95. Dat blijkt uit officiële cijfers. De overstromingen in de deelstaten Karnataka, Kerala en Maharashtra worden veroorzaakt door de jaarlijkse moessonregens.

Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. In twee dagen tijd hebben zich alleen al in Kerala tachtig aardverschuivingen voorgedaan. Vorig jaar kwamen tijdens de moesson in Kerala meer dan 200 mensen om het leven.

Volgens de Indiase weerkundige dienst is de ellende nog niet voorbij en kan ook dit weekend extreem veel regen vallen in het zuidelijk deel van het land.