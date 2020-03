Het aantal doden in de Verenigde Staten door het nieuwe coronavirus is met zeven gestegen naar 36. Dat heeft het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) bekendgemaakt. Het aantal besmettingen is opgelopen tot 1264.

In 43 staten is een besmetting gemeld. Dat zijn er vier meer dan woensdag.

Niet alle staten geven de gevallen door aan het CDC, waardoor hun aantallen kunnen afwijken van de aantallen die het CDC meldt.