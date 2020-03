Dodental in VS door corona nu 63

Het dodental door het coronavirus is zondag in de Verenigde Staten opgelopen tot 63. Bovendien kwamen er 430 nieuwe besmettingsgevallen bij, waardoor de teller op 3373 kwam.

De Amerikanen bereiden zich voor op een ‘great shutdown’ in de strijd tegen verspreiding van het longvirus. Op veel plaatsen is al besloten winkels, bars en restaurants te sluiten en evenementen af te gelasten. Velen menen dat de VS op zeer korte termijn qua maatregelen landen als Italië, Spanje en Frankrijk achterna gaat. Daar blijven alleen supermarkten, apotheken en bedrijven open die in de belangrijkste levensbehoeften voorzien.

Vicepresident Mike Pence liet zijn landgenoten zondag weten dat ze binnen enkele dagen in meer dan 2000 laboratoria terecht kunnen om zich te laten testen en dat er maandag aangepaste richtlijnen komen in de strijd tegen corona. Hij zei tegen verslaggevers in het Witte Huis bovendien dat president Donald Trump de gouverneurs van de Amerikaanse staten maandag zal bijpraten over uitbreiding van de testmogelijkheden nu de gezondheidscrisis wereldwijd snel escaleert.