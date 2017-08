Dodental in Texas loopt op naar „minstens dertig”

Het dodental als gevolg van het extreme weer in Texas is opgelopen tot ‘minstens dertig’. Onder de doden zijn een politieman en waarschijnlijk vier vrijwillige hulpverleners in Houston die sinds maandagmiddag niet meer zijn gezien. Dat melden diverse Amerikaanse media woensdag.

De tropische storm Harvey is inmiddels een eind de buurstaat Louisiana binnengedrongen. Overal in het toch al waterrijke kustgebied van deze staat zijn maatregelen getroffen tegen de overvloedige regenval. Het zwaartepunt van het uitgestrekte neerslaggebied bevindt zich momenteel in het grensgebied van Texas en Louisiana.

De voorspellingen van de weerdiensten voor deze regio zijn uitermate somber. Overal worden overstromingen verwacht. Harvey verplaatst zich nog altijd zeer traag in oostelijke richting.