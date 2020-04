In Spanje staat het dodental als gevolg van het coronavirus donderdag op 19.130. Dat zijn 551 sterfgevallen meer dan woensdag. Verder zijn 182.816 besmettingsgevallen bekend, aldus de autoriteiten.

Spanje behoort samen met Italië en Frankrijk tot de zwaarst getroffen landen in Europa. Donderdag werd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt dat in totaal bijna een miljoen mensen in Europa besmet zijn geraakt met het coronavirus. Meer dan 84.000 stierven aan de gevolgen ervan.