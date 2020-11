Het aantal mensen dat in Franrijk is overleden als gevolg van het coronavirus is de afgelopen 24 uur met 306 gestegen. Daarmee zijn sinds de uitbraak van de pandemie meer dan 40.000 Fransen aan het longvirus gestorven. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Het officiële totale dodental ligt nu op 40.169, aldus het ministerie van Volksgezondheid.