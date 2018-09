Dodental in Filipijnen door tyfoon loopt op

Het dodental in de Filipijnen door de tyfoon Mangkhut is tot dertien opgelopen. De autoriteiten meldden dat door een aardverschuiving in de noordelijke stad Baguio vijf mensen omkwamen. In dat gebied worden ook vijf mensen vermist. Eerder repten de autoriteiten van twee doden.

In Benguet op het noordelijke eiland Luzon eiste het natuurgeweld zeven levens. In een voorstad van Manilla verdronk een meisje door een overstroming.

Het passeren van de tyfoon gaat gepaard met zware regenval. Daardoor ontstonden tientallen modderstromen. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder oploopt.