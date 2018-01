Dodental hotelbrand Praag omhoog

Het dodental door de hotelbrand in de Tsjechische hoofdstad Praag is opgelopen naar vier. Twee vrouwen overleden een dag na de brand aan hun verwondingen, zei een woordvoerder van het ziekenhuis. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt.

De brand brak zaterdagavond uit in hotel Eurostars David. De rook verspreidde zich daarop door het gebouw. Twee slachtoffers overleefden het niet. Het ging volgens de politie om een Duitse man (21) en een Zuid-Koreaanse vrouw (20). Er zouden inmiddels ook nog vier mensen met onbekend letsel in het ziekenhuis liggen.

De autoriteiten doen nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Aanvankelijk was sprake van tientallen gewonden, maar de meeste mensen hoefden niet naar het ziekenhuis. Ze hadden volgens Tsjechische media rook ingeademd en konden ter plekke worden behandeld.