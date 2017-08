Dodental Harvey loopt verder op

Het dodental als gevolg van de orkaan Harvey in Texas is opgelopen naar zeven personen. Zes van hen komen uit Harris County, aldus een woordvoerder van de lijkschouwer. Het zevende slachtoffer is een 60-jarige vrouw uit Montgomery County die omkwam nadat een boom op haar caravan was gevallen, terwijl ze sliep. Het dodental loopt naar verwachting nog op.

30.000 mensen moeten hun huis uit, omdat het waterniveau de komende dagen nog zal stijgen als gevolg van de regen, verwachten de Amerikaanse autoriteiten.

Duizenden hulpverleners, onder wie medewerkers van de Nationale Garde, politie, reddingswerkers en burgers proberen met helikopters, boten en speciale trucks die door het water kunnen rijden mensen te redden, die vast zitten in hun huis in Houston.

Harvey was de krachtigste orkaan die Texas bereikte in meer dan vijftig jaar.