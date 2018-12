Het dodental door de natuurbranden ten oosten van Athene afgelopen zomer is gestegen tot honderd. Volgens de Griekse krant Ekathimerini is zaterdag een 73-jarige man na een maandenlang verblijf in het ziekenhuis alsnog overleden aan zijn verwondingen. Die liep hij op 23 juli op toen het verwoestende vuur door onder meer de populaire badplaats Mati trok. Tientallen slachtoffers worden nog altijd behandeld.