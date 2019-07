Dodental gevangenisoproer Brazilië naar 57

Zeker 57 gedetineerden zijn om het leven gekomen bij onlusten in een gevangenis in de gemeente Altamira in de deelstaat Pará in het noorden van Brazilië. Dat hebben de autoriteiten maandag (plaatselijke tijd) gemeld. Het dodental stond eerder op 52. Zestien van de omgekomen gevangenen zijn onthoofd.

Volgens de politie ontstond het oproer toen twee criminele bendes in de gevangenis met elkaar in gevecht raakten. Een aantal gevangenen kwam door verstikking om het leven. Dat gebeurde nadat tijdens het vijf uur durende oproer brand was gesticht in het cellencomplex.

Tijdens het oproer namen gedetineerden twee gevangenbewaarders in gijzeling, maar die werden later ongedeerd teruggevonden.

Het is het tweede grote gevangenisoproeproer binnen twee maanden. De Braziliaanse gevangenissen zijn berucht omdat ze vaak overbevolkt zijn en de voorzieningen slecht zijn.