Dodental Gazastrook stijgt tot 18

Een 29-jarige Palestijnse man is maandag overleden aan verwondingen die hij opliep tijdens de massale protesten van vorige week langs de grens van Gaza met Israël. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid is het aantal Palestijnen dat door Israëlische troepen is gedood daarmee gestegen tot achttien.

Israël verwierp beschuldigingen van buitensporig geweld. Het land zegt zijn grens te verdedigen tegen wat het ziet als een aanval van de radicale Hamas-beweging onder het mom van massale protesten. Volgens Israël hebben de militaire troepen de opdracht gekregen om zich te richten op „de belangrijkste aanstichters”.

Mensenrechtengroepen zeggen dat het doden van Palestijnen die geen gevaar vormen voor het leven van militairen onwettig is.