Dodental Frankrijk stijgt verder met recordaantal in een etmaal

In Frankrijk is het aantal doden door het coronavirus het afgelopen etmaal gestegen met 499. Dat is een record. Inmiddels zijn ruim 3500 mensen in een ziekenhuis aan het virus bezweken, melden de autoriteiten.

Het aantal bevestigde besmettingen liep op van ruim 44.500 naar meer dan 52.000. Van de 22.757 geïnfecteerden die zijn opgenomen krijgen er bijna 5600 intensieve zorg, ruim 450 meer dan 24 uur geleden.

In het Franse dodental zijn geen sterfgevallen thuis of in een verzorgingstehuis opgenomen.