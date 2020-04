Dodental Frankrijk door coronavirus stijgt met 642 tot 19.323

Het dodental door het nieuwe coronavirus in Frankrijk is met 642 gestegen tot 19.323 geregistreerde doden. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid zaterdag bekendgemaakt. In Frankrijk worden alle doden door Covid-19 in ziekenhuizen en verzorgingshuizen meegeteld.

De meeste mensen zijn omgekomen in een ziekenhuis, namelijk 11.842. 7481 mensen zijn aan het virus overleden in verzorgingshuizen.

Het aantal mensen dat op de intensive care ligt is weer gedaald, voor de tiende dag op rij. Er liggen nog 5833 mensen op de ic, dat waren er vrijdag 6027. In total zijn 30.639 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege Covid-19.