Dodental Florence loopt op

Het dodental als gevolg van de orkaan Florence aan de Amerikaanse oostkust is opgelopen naar zeker 23. De meeste slachtoffers vielen in de staat North Carolina, waar de kustplaats Wilmington door het hoge water is afgesneden van de buitenwereld. De wateroverlast kan nog weken aanhouden.

In North Carolina verloren zeker zeventien mensen het leven. Het gaat onder anderen om een moeder en kind die zijn geraakt door een boom, zeggen de autoriteiten. Het dodental in het aangrenzende South Carolina staat op zes. Vier mensen kwamen om door verkeersongevallen. Ook stierven twee mensen die een generator gebruikten aan koolmonoxidevergiftiging.

Reddingswerkers hebben maandag het lichaam geborgen van een éénjarige jongen. Het water had hem uit de armen van zijn moeder gerukt, berichten Amerikaanse media. Zij had volgens de politie een afzetting genegeerd en was met haar auto een afgesloten weg opgereden. Daar sleurde het water het voertuig van de weg. De bestuurder kon zichzelf in veiligheid brengen, maar haar zoontje overleefde het niet.