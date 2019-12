Het dodental door de tyfoon Phanfone die de Filipijnen tijdens Kerstmis trof, is opgelopen tot 41. Tienduizenden mensen verblijven nog altijd in geïmproviseerde noodopvang.

De tyfoon trok van oost naar west over het centrum van de eilandengroep met windsnelheden tot 200 kilometer per uur. Phanfone volgde hetzelfde pad als supertyfoon Haiyan, die in 2013 aan meer dan 7000 mensen het leven kostte en daarmee de dodelijkste storm werd in de geschiedenis van de archipel.