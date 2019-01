Het dodental door de explosie in een bakkerij in Parijs is gestegen naar drie. Het slachtoffer heeft de Spaanse nationaliteit, meldde de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken.

De andere slachtoffers zijn twee brandweerlieden. Negen gewonden verkeren nog in levensgevaar en 37 anderen zijn minder ernstig gewond geraakt, melden de Franse autoriteiten.