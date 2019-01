De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner heeft het dodental van de explosie in een bakkerij in Parijs aangepast naar twee. Het aantal gewonden is juist hoger dan eerder bekend werd gemaakt.

„Op dit moment zijn twee brandweerlieden overleden. 10 mensen zijn in levensgevaar, onder wie een brandweerman, 37 mensen zijn gewond”, twitterde de minister.