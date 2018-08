Dodental explosie Idlib sterk gestegen

Het dodental van de explosie in een wapendepot van Syrische opstandelingen in de provincie Idlib is opgelopen tot 69.

Onder de doden zijn zeker zeventien kinderen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Zondag stond het dodental nog op 39. Reddingswerkers vreesden al dat er nog slachtoffers onder het puin van twee ingestorte huizen van vijf verdiepingen zouden liggen.

Een wapenhandelaar van de islamitische opstandelingenbeweging Hayat Tahrir al-Sham zou in een van de huizen in de stad Sarmada, niet ver van de grens met Turkije, zijn voorraad hebben verstopt. Die ging zondag de lucht in door nog onbekende oorzaak. Er vielen ook tal van gewonden.