Dodental explosie bij moskee Bangladesh naar 24

Het dodental door een explosie bij een moskee in Bangladesh is opgelopen naar 24. Een brandwondenziekenhuis in hoofdstad Dhaka meldde dat ook de imam en de muezzin van het islamitische gebedshuis inmiddels aan hun verwondingen zijn overleden.

Door de ontploffing schoot vrijdag volgens de hulpdiensten een vuurbal door de moskee. De politie zegt dat 45 mensen gewond raakten. Sommige slachtoffers liepen ernstige brandwonden op. Daardoor bestaat de vrees dat nog meer slachtoffers komen te overlijden.

Een getuige zei dat slachtoffers na de explosie in een open riool doken. „Ze gilden ‘red ons, red ons’ terwijl ze door het rioolwater rolden om hun verbrande lichamen te koelen”, zegt de man tegen AFP. „Ik haalde er drie uit het water. Toen ik ze aanraakte, liet hun huid los.”

De autoriteiten doen nog onderzoek naar de oorzaak van het drama. Het gaat mogelijk om een gasexplosie die is veroorzaakt door een vonk van de airconditioning. Er zou al dagen een gaslucht hebben gehangen in de moskee. Het bestuur van het gebedshuis zegt dat het verantwoordelijke staatsbedrijf smeergeld wilde zien om het probleem snel op te lossen.