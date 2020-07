Dodental door zinken migrantenboot in Turkije naar 42

Het dodental door een bootdrama in Turkije is opgelopen naar 42. De autoriteiten hebben vrijdag volgens Turkse media nog twee lichamen geborgen, waaronder de stoffelijke resten van een kind.

De boot met migranten kapseisde eind juni op het enorme Vanmeer, in de buurt van de oostelijke grens met Iran. Er waren vermoedelijk zo’n zestig mensen aan boord. Het vaartuig is later teruggevonden op meer dan 100 meter diepte. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

Asielzoekers en migranten proberen vaak om via Turkije naar landen in de Europese Unie te reizen. In december vielen ook al 7 doden toen een migrantenboot kapseisde op het Vanmeer. Dat vaartuig had mensen aan boord uit landen als Pakistan, Bangladesh en Afghanistan. Tientallen opvarenden konden worden gered.

Turkije vangt al bijna 4 miljoen vluchtelingen op. Het gaat vooral om mensen die zijn gevlucht uit Syrië, waar een bloedige burgeroorlog gaande is.