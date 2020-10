Dodental door zelfmoordaanslag Kabul stijgt naar 24

Het dodental van een zelfmoordaanslag buiten een educatief centrum in de hoofdstad van Afghanistan, Kabul, is gestegen tot 24. Ook raakten 57 mensen gewond, zei het ministerie van Binnenlandse Zaken zondag.

Een zelfmoordterrorist had zaterdag geprobeerd het centrum binnen te komen, maar blies zichzelf op toen hij werd benaderd door bewakers.

De zelfmoordaanslag was bij een centrum in het westen van Kabul dat opleidingen en cursussen aanbiedt aan studenten in het hoger onderwijs. Een student in het centrum vertelde de lokale omroep TOLOnews dat de explosie plaatsvond toen de studenten vertrokken.

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanslag, de Taliban hadden eerder iedere betrokkenheid ontkend.

Ondanks dat de Taliban en de Afghaanse regering vredesbesprekingen houden in Qatar, om een einde aan de oorlog te maken die het land al lange tijd teistert, is de afgelopen weken het geweld toegenomen.