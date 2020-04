Dodental door virus in België stijgt boven 5000

Het aantal sterfgevallen in België door het coronavirus of een vermoeden daarvan is naar 5163 gestegen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op de intensivecareafdelingen blijven dalen, maakten de Belgische gezondheidsautoriteiten bekend. „Het virus neemt in kracht af, maar de situatie in de zorgcentra is nog zeer ernstig”, zei viroloog Steven Van Gucht.

Er overleden het afgelopen etmaal 313 mensen aan het longvirus. Donderdag werd nog een recordaantal van 417 gemeld. In de ziekenhuizen bezweken 114 bevestigde coronapatiënten. De verpleeghuizen rapporteerden 199 nieuwe sterfgevallen waarbij het voor een kwart om door laboratoriumtests bevestigde besmettingen ging. Bij de andere overlijdens wordt aangenomen dat het virus een grote rol heeft gespeeld.

De afgelopen 24 uur werden 320 nieuwe patiënten in de ziekenhuizen opgenomen en mochten 399 mensen weer naar huis. Er liggen nog 5161 coronapatiënten in het ziekenhuis, een daling van 148 ten opzichte van donderdag. Het aantal ic-patiënten nam met 42 af naar 1140.