Dodental door uitbraak coronavirus in Rusland boven de 3000

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Rusland is volgens officiële cijfers de 3000 voorbij. De autoriteiten melden dat de afgelopen 24 uur 127 patiënten zijn overleden. Ook is bij nog eens 8849 mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen.

Rusland behoort wereldwijd tot de landen die het hoogste aantal besmettingen hebben gemeld. De autoriteiten zeggen dat sinds het begin van de uitbraak bij ruim 317.000 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben. Alleen de Verenigde Staten hebben meer coronagevallen gemeld. Daar raakten volgens officiële cijfers zeker 1,5 miljoen mensen besmet en overleden ruim 93.000 personen.

Het Russische dodental van 3099 geldt als relatief laag. Grote Europese landen als Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben minder besmettingen gemeld dan de Russische autoriteiten, maar wel tienduizenden doden. Coronacijfers van verschillende overheden laten zich vaak lastig vergelijken. Het officiële sterftecijfer van landen komt niet overal op dezelfde manier tot stand.

Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is geraakt met het coronavirus, is volgens officiële cijfers inmiddels de 5 miljoen voorbij. Ruim 328.000 patiënten zijn overleden, meldt de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit. Die houdt bij hoeveel besmettingen en sterfgevallen worden gemeld door instanties.

Het daadwerkelijke aantal coronagevallen in de wereld ligt vermoedelijk veel hoger dan 5 miljoen. Niet alle besmettingen komen aan het licht omdat niet iedereen met het virus wordt getest. Sommige besmette personen vertonen alleen milde ziekteverschijnselen, terwijl anderen met ernstige klachten in het ziekenhuis belanden.