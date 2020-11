Dodental door tyfoon Vamco loopt verder op

Het dodental op de Filipijnen door tyfoon Vamco is gestegen naar 53. Volgens de autoriteiten zijn nog 22 mensen vermist en zijn 43 mensen gewond geraakt bij verschillende ongelukken veroorzaakt door de storm. De meeste mensen kwamen om het leven door aardverschuivingen. Ook van de vermisten wordt gevreesd dat ze bedolven liggen onder de aardmassa’s.

Het zijn de zwaarste overstromingen in het land in jaren. Tienduizenden huizen kwamen onder water te staan. „We zullen pas stoppen met zoeken en redden als lokale functionarissen ons vertellen dat iedereen is gered”, zei een woordvoerder van de reddingsdiensten tegen radiostation DZMM. Ongeveer 6000 mensen zijn gered in buitenwijken van de hoofdstad Manilla.

Bijna 200.000 mensen werden geëvacueerd voordat Vamco woensdagavond aan land kwam met windsnelheden van 155 kilometer per uur.