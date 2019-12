Dodental door storm in Zuid-Europa stijgt naar negen

Het dodental van de stormen die Zuid-Europa teisteren, is zondag gestegen naar negen. Inmiddels zetten Spanje, Portugal en Frankrijk zich schrap voor meer harde wind en zware regen.

Door de stormen traden rivieren buiten hun oevers, elektriciteitsleidingen gingen kapot, bomen zijn ontworteld en het spoor- en luchtverkeer in de regio raakte verstoord. Meer dan 118.000 huishoudens hebben geen elektriciteit in zuidwest-Frankrijk.

Twee mensen zijn tot nu toe in Portugal omgekomen en zeven zijn gedood in Spanje, het zwaarst getroffen land. Het laatste slachtoffer was een visser in Catalonië die van de rotsen in zee was gewaaid. De lokale overheid zei dat drie politieagenten en een andere visser moesten worden gered nadat ze probeerden de man te redden in de badplaats Sant Feliu de Guíxols, 100 kilometer ten noordoosten van Barcelona.

Onder de andere doden in Spanje zijn onder meer een Zuid-Koreaanse vrouw die werd getroffen door puin dat van een gebouw in Madrid waaide en een Nederlandse man die bij zwaar weer voor de Andalusische kust tijdens het windsurfen verdronk.