Dodental door protesten Irak loopt op

Sinds dinsdag in Irak protesten begonnen tegen de regering, zijn er al 73 doden gevallen en zijn meer dan 3000 Irakezen gewond geraakt. De doden zijn hoofdzakelijk demonstranten, meldt de mensenrechtencommissie van het Iraakse parlement. Ook zes politieagenten zouden zijn gedood.

In de hoofdstad Bagdad en in een aantal zuidelijke regio’s hebben grote groepen betogers zich gekeerd tegen de regering van premier Adel Abdul Mahdi. Ze maken zich boos over de chronische werkloosheid, het uitblijven van voorzieningen als water en elektriciteit en wijdverbreide corruptie.

In totaal zijn 540 demonstranten aangehouden, van wie er nog bijna 200 vastzitten.