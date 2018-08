Dodental door overstromingen India stijgt snel

Het dodental door de overstromingen in de Zuid-Indiase staat Kerala stijgt snel. Volgens lokale media heeft de ongekend hevige en langdurige regenval aan zeker 324 mensen het leven gekost. De autoriteiten melden 186 doden. De meesten zijn verdronken, anderen meegesleurd door aardverschuivingen. Duizenden zijn dakloos geworden.

In op een na alle veertien districten van het populaire toeristengebied, met prachtige stranden en een achterland met veel natuurschoon, is code rood van kracht. Hoewel vrijdag een weersverbetering intrad, zijn de vooruitzichten onheilspellend. De meteorologen verwachten tot zeker 20 augustus ernstige overlast in de regio door zware moessonbuien. Het zijn er nu al 37 procent meer dan normaal. Op sommige plaatsen is in korte tijd 650 millimeter gevallen.

Legereenheden met boten en helikopters hebben zich aangesloten bij de regionale en federale hulpdiensten. Ze zijn met man en macht bezig mensen te evacueren die zijn ingesloten door het wassende water en modderstromen. De slachtoffers zitten op daken of hebben hun toevlucht gezocht op hoger gelegen grond. Zij krijgen vanuit de lucht voedsel en drinkwater geleverd. De verantwoordelijke minister heeft beloofd meer helikopters te sturen.

In de 1568 opvangcentra verblijven inmiddels bijna 230.000 ontheemden. De autoriteiten zeggen dat er voldoende artsen, verplegend personeel en medicamenten aanwezig zijn. Organisaties zoals Save the Children zullen helpen bij het treffen van andere benodigde voorzieningen.

De regering van Kerala spreekt van de op een na grootste watersnoodramp sinds 1924. Ze zegt dat in elk geval 23 bruggen zijn ingestort en dat er 211 aardverschuivingen zijn gemeld. Naar schatting is 10.000 kilometer weg vernield en zijn meer dan 20.000 huizen voorlopig onbewoonbaar. Voorts zijn liefst 180.000 boeren gedupeerd. De schade wordt nu al geraamd op meer dan een miljard euro.