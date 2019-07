Dodental door moessons Azië boven 200

Het dodental door de hevige moessons in het zuiden van Azië is gestegen tot boven de tweehonderd. Het noordoosten van India is het zwaarst getroffen. Daar kwamen sinds de extreme regenval vorige week begon al ten minste 95 mensen om. Dat deelden de lokale autoriteiten woensdag mee.

In buurland Nepal zijn tot dusver 83 dodelijke slachtoffers gemeld, 35 personen worden vermist. In het laag gelegen Bangladesh lieten zeker dertig mensen het leven, in Kashmir sleurde een woeste stroom 24 ongelukkigen mee. De plaatselijke overheid denkt dan geen van hen het heeft overleefd.

De enorme hoeveelheden water veroorzaakten aardverschuivingen en spoelden oogsten weg van de velden. Dat heeft gevolgen voor miljoenen mensen. Ook werden tal van huizen verwoest. Uit het ingestorte pand in de Indiase miljoenenstad Mumbai zijn inmiddels dertien lichamen gehaald, zei een politiewoordvoerder. Mogelijk liggen nog twee of drie bewoners onder het puin. Tien konden er worden gered.