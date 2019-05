Dodental door instorten dak China gestegen

Het aantal doden door het instorten van het dak van een nachtclub in de Chinese stad Baise is opgelopen naar zes. Chinese media meldden dinsdag dat 87 mensen gewond zijn geraakt en dat nog steeds wordt gezocht naar vermisten.

Op beelden is te zien hoe reddingswerkers bezig zijn overlevenden uit de puinhopen te bevrijden en contact hebben met een bekneld persoon.

De uitgaansgelegenheid van 700 vierkante meter in de zuidelijke provincie Guangxi was gevestigd op de bovenste verdieping van een gebouw van drie hoog met een stalen kapconstructie. De bar, met een ingang op de begane grond, was pas sinds januari open. Waardoor het dak bezweek, is nog een raadsel.