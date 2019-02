Dodental door illegale drank in India loopt op

Het aantal doden in India door het drinken van illegaal gestookte drank is opgelopen tot meer dan 150. Zeker tweehonderd anderen worden nog behandeld in ziekenhuizen in de noordoostelijke staat Assam.

De meeste slachtoffers, onder wie veel vrouwen, zijn medewerkers op een theeplantage. Zij dronken de alcoholische cocktails om de uitbetaling van hun salaris te vieren.

Volgens de politie zijn zestien verdachten gearresteerd en zijn monsters van de drank naar een forensisch laboratorium gestuurd. „We ondervragen de verdachten en zullen spoedig weten waar de giftige drank vandaan komt en wie er betrokken zijn”, zei het hoofd van de politie van Assam.

Ongelukken door het drinken van methanol komen vaak voor in India. Nog geen twee weken geleden stierven bijna honderd mensen door illegale drank. Veel Indiërs grijpen naar de jerrycan met thuisbrouwsel omdat ze een fles van een betrouwbaar merk bij de slijter niet kunnen betalen.