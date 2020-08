Dodental door giftige drank India loopt op tot bijna honderd

Het dodental door het drinken van illegaal gestookte alcohol in het noorden van India is opgelopen tot bijna honderd. De politie van de deelstaat Punjab zei zondag dat tot dusver 98 mensen zijn bezweken aan het zwaar giftige brouwsel. De slachtoffers zijn overwegend arme boeren en arbeiders.

Een woordvoerder vertelde dat uit eerste onderzoek is gebleken dat de zelfgemaakte drank waar het zeer waarschijnlijk om gaat methanol (methylalcohol) bevatte. Bij razzia’s in verschillende dorpen in de streek zijn honderden liters van het dodelijke spul in beslag genomen en 25 verdachten gearresteerd.

In India floreert de handel in illegale sterke drank. Bij het productieproces ontstaat vaak methanol. Elk jaar overlijden daardoor duizenden mensen. Dit nieuwste geval is het ernstigste tot dusver in 2020.