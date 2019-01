Dodental door explosie brandstofleiding nu 94

Het dodental door de verwoestende explosie van een brandstofleiding in Mexico is opgelopen tot 94. De gouverneur van de staat Hidalgo vertelde dinsdag op tv dat er bovendien nog 49 mensen vanwege de ramp in een ziekenhuis liggen. De minister van Volksgezondheid hield het overigens op 46 gewonden.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador kondigde een omvangrijk pakket sociale maatregelen aan om diefstal van benzine door aftappen van pijplijnen tegen te gaan. De gemeenten die kampen met dat probleem zegde hij in totaal bijna 180 miljoen euro toe.

In de stad Tlahuelilpan kwamen vrijdag enkele honderden mensen naar een leiding toe waarin een lek was ontstaan om gratis te tanken. Door nog onbekende oorzaak volgde er een enorme ontploffing met een vlammenzee van 20 meter hoog.