Dodental door coronavirus in VS stijgt naar negen

Het dodental in de Verenigde Staten door het nieuwe coronavirus is dinsdag met drie gestegen tot negen. Alle gevallen zijn in de staat Washington en veel van hen waren bewoners van hetzelfde verpleeghuis, zeiden overheidsfunctionarissen.

Acht mensen zijn overleden in King County in de westelijke staat, waar ook Seattle ligt en één in het naburige Snohomish County.

In de hele Verenigde Staten zijn er nu meer dan honderd bevestigde besmettingsgevallen, zowel aan de oostkust als westkust en in het Midden-Westen.